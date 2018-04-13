За сутки Восточную Гуту покинули полторы тысячи боевиков

Полторы тысячи боевиков и членов их семей вышли за последние сутки из сирийской Восточной Гуты, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Минобороны РФ. Их перевезли на автобусах на север Алеппо. В пути безопасность обеспечивала сирийская полиция под контролем российских офицеров, а также представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Экстремисты сдали боеприпасы, ручные гранаты и радиостанцию.

С конца февраля из Думы вывели более 42 тысяч боевиков. Жители города возвращаются к привычной жизни. В свои дома вернулись уже 250 человек. Российские военные также провели благотворительную акцию в Алеппо и Дейр-эз-Зоре — людям раздали хлеб и питьевую воду.