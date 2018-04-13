"Баварии" снова "назначили" главного тренера. Теперь это Ковач

Немецкие футбольные эксперты продолжают гадать, кто сменит Юппа Хайнкеса на посту главного тренера мюнхенской "Баварии". Недостатка в предположениях нет. Новый "вброс" организовала "желтая" пресса, которой стало известно о контактах чемпионов Германии с хорватом Нико Ковачем.

Ковач имеет действующий контракт с другим клубом немецкой бундеслиги – франкфуртским "Айнтрахтом", который действует до 2019 года. Однако, по сведениям инсайлеров, "Бавария" предложила нынешней команде Ковача отступные в размере 2,2 млн евро, чтобы летом хорватский специалист переехал в Мюнхен.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы ведут переговоры с Томасом Тухелем, Юлианом Нагельсманном и даже наставником сборной Германии Йоахимом Левом. Ковач много играл в клубах бундеслиги – "Герте", "Байере", "Гамбурге" и "Баварии" (в 2001-2003 годах). Тренерскую карьеру он начал в австрийском "Зальцбурге", потом был наставником молодежной и первой сборных Хорватии, а с 2016 года – в "Айнтрахте".