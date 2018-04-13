Макдэвид, Пажо и О'Райли сыграют за хоккейную сборную Канады

Тренерский штаб хоккейной сборной Канады объявил список из 18 игроков, которые точно сыграют за "Кленовых листьев" на чемпионате мира-2018 в Дании. В него вошли такие известные хоккеисты, как Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз", Жан-Габриэль Пажо из "Оттавы Сенаторз" и "Райан О'Райли из "Буффало Сейбрс".

Компанию этому трио форвардов в нападении составили Энтони Бовилье, Мэттью Барзэл, Джордан Эберле (все –"Нью-Йорк Айлендерс"), Райан Нюджент-Хопкинс ("Эдмонтон"), Бо Хорват ("Ванкувер Кэнакс"), Джейден Шварц и Брэйден Шенн (оба – "Сент-Луис Блюз").

В оборонительных порядках сборной Канады пока занято не так много мест. Голкипер пока один – Дарси Кюмпер ("Аризона Койотс"), а список защитников таков: Винс Данн, Колтон Парайко, Джоэл Эдмундсон (все – "Сент-Луис"), Дарнелл Нерс ("Эдмонтон"), Райан Пулок ("Айлендерс"), Тома Шабо ("Оттава") и Аарон Экблад ("Флорида Пантерз").