Скандал в прессе: домоправительница родила от Трампа

Издание National Enquirer заплатило 30 тысяч долларов бывшему привратнику здания в Нью-Йорке, принадлежащего Дональду Трампу, за право опубликовать его показания о незаконнорожденном ребенке нынешнего президента США, передает ТАСС.

Как пишет газета New York Post, экс-привратник Дино Саджудин заявил, что бывшая домоправительница вступила в интимные отношения с Трампом и родила от него ребенка. При этом время описываемых событий неизвестно.

Компания American Media, которой принадлежит National Enquirer, купила у Саджудина эксклюзивное право на эту историю, но публиковать не стала.

"Я с удивлением узнал, что конфиденциальное соглашение, которое я заключил с American Media о президенте Трампе, попало в прессу", — цитирует New York Post заявление бывшего привратника. "Я подтверждаю, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу президента Трампа за ее связь с президентом Трампом, от которого у нее ребенок".

В статье упоминается заявление бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что Трамп в 2006-2007 годах изменял с ней своей супруге Меланье.

По словам Макдугал, в 2016 году ей заплатили 150 тысяч долларов сотрудники компании American Media за право публикации ее истории. Материал так и не был напечатан. Макдугал полагает, что издание пошло на эту сделку для того, чтобы скрыть данный факт.

СМИ отмечают также, что владелец American Media Дэвид Пекер является другом Трампа.

Между тем, в Белом доме называют утверждения Макдугал и ряд аналогичных историй фальшивками.