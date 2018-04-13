В Германии расстреляли прохожих у дверей пекарни

В немецком городе Фульда (федеральная земля Гессен) неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Нападение было совершено около 4:20 возле местной пекарни, которая в тот момент была еще закрыта. Как сообщает "Интерфакс", в результате стрельбы несколько человек получили ранения.

Нападавший был застрелен полицейскими. Его мотивы устанавливаются.