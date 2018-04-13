Росгвардеец спас мужчину, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом

На станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии сотрудник Росгвардии спас пассажира, упавшего на рельсы, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, 13 апреля около шести часов утра, направляясь на службу, старший сержант Сергей Алексеев увидел, что стоявшему на платформе станции "Римская" мужчине стало плохо, он потерял сознание и упал на рельсы перед приближающимся составом. Алексеев прыгнул на пути и вытащил мужчину на платформу.

Вскоре на место происшествия прибыла бригада медиков. Пострадавший 28-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, госпитализирован в одну из клинических больниц.