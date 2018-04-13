Хайо Зеппельт: российский спорт ожидает большое количество дисквалификаций

Автор скандальных фильмов о допинг-системе в российском спорте Хайо Зеппель заявил, что в ближайшее время Россию будут ожидать новые санкции. Немецкий журналист отметил, что последствия от новых судебных дел будут колоссальными.

"Немногое сознают, что о российском спорте будет еще больше информации, – написал Зеппельт в своем микроблоге Twitter, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Для России это будет иметь колоссальные последствия. Масштаб допинга в стране за последние несколько лет таков, что зафиксировано девять тысяч положительных допинг-проб, еще расследуется порядка 4,5 тысяч дел спортсменов в 60 международных федерациях. В связи с этим ожидается огромное количество дисквалификаций".

Напомним, что ранее глава Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг был заподозрен в сокрытии фактов нарушения антидопинговых правил российскими биатлонистами. Сам Бессеберг уже подал в отставку на время расследования.