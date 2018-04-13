Паралимпийка Михалина Лысова выиграла суд у немецкого издания Bild

Член российской паралимпийской сборной Михалина Лысова подала в суд на немецкое издание Bild, которое опубликовало материал, дискредитирующий спортсменку. Немецкие журналисты назвали шестикратную чемпионку Паралимпиад "русской, принимающей допинг". Но суд Гамбурга встал на сторону спортсменки.

Россиянка после публикации статьи попросила издание удалить материал и опубликовать опровержение, сообщает телеканал Russia Today. Немцы ответили отказом. Тогда Лысова подала в Окружной суд Гамбурга заявление против Bild на запрет в отношении публикации "по причине грубого нарушения личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями здоровья".

Суд принял сторону нашей спортсменки-инвалида, запретил Bild обвинять россиянку в применении допинга, как недоказанное, и предписал удалить порочащую ее имя заметку с сайта издания. Лысова имеет 17 наград Паралимпиад разного достоинства по лыжным гонкам и биатлону спорта для лиц с нарушением зрения.