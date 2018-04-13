"Барселона" увеличит вместительность "Камп Ноу" до 105 тысяч зрителей

Футбольная "Барселона" объявила о том, что с сезона 2019/20 начнет реконструкцию своего домашнего стадиона "Камп Ноу". Сообщается, что работы будут касаться как самой арены, так и прилегающей вокруг него территории.

"Это решение видится нам сбалансированным, – сказал президент клуба Хосеп Мария Бартомеу, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на As. – Оно объединит то, что необходимо клубу и городу. "Камп Ноу" станет более просторным и приятным местом. Также появятся зеленые зоны для жителей Барселоны и туристов".

Известно, что сумма реконструкции составит порядка 600 миллионов евро. Строительные работы займут три года, а после их окончания вместительность стадиона увеличится с 99 до 105 тысяч болельщиков. Однако при этом неизвестно, на какой арене "Барса" будет выступать во время реставрации.