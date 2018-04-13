Ответ Западу: Россия может ударить по атому, авиастроению, алкоголю и табаку

Тема:
Обмен санкциями 1 час назад
Ответ Западу: Россия может ударить по атому, авиастроению, алкоголю и табакуЧитайте нас в Telegram
Госдума предлагает ограничить или запретить ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья или продовольствия из США и поддерживающих их стран, сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Он подчеркнул, что депутаты высказались за необходимость введения мер в качестве ответа на акты недружественного характера со стороны Вашингтона. Мельников уточнил, что речь идет об ограничении или запрете ввоза алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, прекращении или приостановлении сотрудничества в атомной и ракетно-двигательной отраслях и авиастроении, о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества, а также о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения.
Законопроект о новых санкциях также подразумевает список американских граждан, которым будет запрещен въезд на территорию РФ. Об этом рассказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он уточнил, что списки определит правительство, передает РИА Новости.
Ответные шаги Москвы поддерживают почти 90 процентов россиян, говорят результаты опроса ВЦИОМ. 87 процентов опрошенных считают конфликт раздутым Западом с целью ослабить позиции России на международной арене. Только 3 процента согласились с тем, что российские дипломаты были объявлены персонами нон грата действительно в связи с делом Скрипаля.
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