Турчинов обвинил европейцев в сотрудничестве с Россией в обход санкций

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пожаловался, что западные страны продолжаю сотрудничать с Россией в обход введенных санкций.

"Мощные бизнес-структуры наших партнеров, несмотря на официально принятые санкции, обходными путями продолжают не просто сотрудничать с РФ, а работают с РФ в вопросах военно-технического сотрудничества, обеспечивая их тактической военной техникой", — заявил он в рамках Киевского форума по безопасности, передает ТАСС.

В частности, по мнению Турчинова, таким образом поступают компании из Германии и Франции, а компании из Нидерландов даже помогают строить Крымский мост. Кроме того России передаются даже технологии в сфере космоса, используются Россией в военно-космических силах, утверждал секретарь СНБО Украины.

Ранее США ввели новые ограничительные меры в отношении 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. В частности, под санкции попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг.