"МанЮнайтед" является главным претендентом на Пауло Дибалу

Футболист итальянского "Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала летом может стать игроком английского "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что активный интерес к полузащитнику проявляет главный тренер англичан Жозе Моуриньо и именно "манкунианцы" являются главным претендентом на Дибалу. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Manchester Evening News.

Напомним, что разговоры о возможном переходе аргентинца в "МЮ" пошли после того, как технический спонсор клуба опубликовал в своей соцсети сообщение с приветствием Пауло на "Олд Траффорд" – домашнем стадионе "красных дьяволов". Сообщение было удалено, но читатели успели сделать скриншоты сообщения.

Дибала выступает за туринский "Ювентус" c 2015 года. За три неполных сезона аргентинский футболист сыграл за "Юве" 91 матч, забил 51 гол и сделал 22 результативных передачи. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. Трансферная стоимость Дибалы оценивается в 100 миллионов евро, однако боссы туринцев продавать игрока меньше чем за 150 миллионов не собираются.