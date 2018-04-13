Формула-1. Сироткин снова обогнал Стролла на Гран-при Китая

В китайском Шанхае продолжается третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Вторая серия пятничных свободных заездов, как и первая, завершилась победой чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона. Россиянин Сергей Сироткин занял 16-е место, обойдя напарника по команде Лэнса Стролла.

Надо сказать, что на Гран-при Китая Сироткин пока доминирует в споре двух гонщиков британской "конюшни" Williams: во время первой практики он был 15-м. теперь опустился на одну строчку протокола, но канадец Стролл оба раза приезжал последним, на 20-м месте. Это дает надежду, что Сироткин сможет и в квалификации, и в гонке показать свой более высокий класс.

Тем временем в разборках лидеров все по-прежнему: три команды – Mercedes, Ferrari и Red Bull, — на голову сильнее остальных. Как и несколько часов назад первые места на практике разыграли они. Хэмилтон лучший со временем 1 мин. 33,482 сек.

Феррарист Кими Райкконен – второй, Валттери Боттас из Mercedes – третий, а победитель предыдущего Гран-при Бахрейна Себастьян Феттель (Ferrari) — четвертый. Макс Ферстаппен из Red Bull – пятый и только его партнер Даниэль Риккардо остановился на 9-й строчке.