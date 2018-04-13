ДТП у авиабазы Крей: перевернулся автобус с 38 пассажирами

Во Франции в результате аварии с участием автобуса шестнадцать человек получили легкие травмы, передает РИА Новости.

По данным французских СМИ, автобус с 38 студентами ехал в Париж из города Амьена. ЧП произошло в ночь с четверга на пятницу рядом с авиабазой Крей в департаменте Уаза.

Через несколько минут после остановки, во время которой происходила пересменка водителей, автобус перевернулся. 16 студентов, получили незначительные травмы, они были госпитализированы в близлежащие больницы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.