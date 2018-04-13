Сербия готова на компромисс по Косову

В Сербии готовы идти на компромисс по проблеме Косова, и ряд шагов для этого уже сделан, сообщил глава сербского МИД Ивица Дачич.

"Все встречи, которые были и которые будут, очень важны как подготовка фундамента для какого-то долгосрочного решения по Косову и Метохии. Сербия готова к компромиссу, и ряд очень важных шагов мы уже сделали", — сказал дипломат.

Заявление прозвучало на фоне визита президента Сербии в Германию, где косовский вопрос станет одной из тем переговоров с Ангелой Меркель, передает ТАСС.

Ивица Дачич также прокомментировал заявления Приштины о том, что главное условие Брюссельских соглашений — создание Сообщества сербских муниципалитетов — она намерена выполнять по своим законам. По словам главы МИД Сербии, когда о чем-то договариваются на международном уровне, внутренние правила согласуют с этими договоренностями.

"Приштина должна согласовать все свои правила, чтобы они соответствовали СММ", — уверен Дачич.

Брюссельское соглашение было заключено в 2014 году, чтобы нормализовать отношения между Белградом и Приштиной. Однако его условия до сих пор не выполнены косовскими албанцами.