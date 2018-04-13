Киев подозревают в подготовке убийств лидеров ДНР и ЛНР

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики получило сведения о подготовке Киевом диверсантов для ликвидации глав ЛНР и ДНР, передает РИА Новости.

По словам руководителя пресс-службы МГБ ЛНР Евгении Любенко, министерство государственной безопасности ЛНР располагает данными о планируемых на территории народных республик Донбасса диверсионно-террористических актах и покушениях на руководителей ЛНР и ДНР.

По информации ведомства, ликвидация глав республик Донбасса поручена спецслужбами Украины частной структуре. "Недалеко от населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области создается частная база по подготовке членов диверсионно-террористических групп", — отметила Любенко.

Она утверждает, что обучением диверсантов руководит гражданин Грузии Маруашвили, участвовавший в боевых действиях в Южной Осетии в 2008 году.

По предварительным данным, частный тренировочный лагерь создан по инициативе и на средства одного из праворадикальных депутатов Верховной рады Украины. "Фактически данное лицо является промежуточным звеном между террористами и украинскими спецслужбами, созданным для того, чтобы скрыть следы причастности государственных органов к террористической деятельности", — сказала Любенко.