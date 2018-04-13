Омский студент осквернил памятник героям ВОВ и отказался извиняться за содеянное

В Омске трое студентов в процессе распития спиртного справили нужду на памятник участникам Великой Отечественной войны. После обнародования записи с камеры наблюдения, один из молодых людей самостоятельно явился в полицию с адвокатом, однако отказался извиняться за содеянное.

Все произошло в ночь на 12 апреля в поселке Береговой, где установлена стела "Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 1941-1945 годов". Именно на нее и справил малую нужду один из местных жителей, который вместе с приятелями пил пиво на скамейке рядом. На кадрах видно, что товарищей заинтересовали намерения собутыльника, но отговаривать его они не стали, напротив, даже сделали несколько фотографий.

Запись вызвала массу гневных откликов со стороны жителей Омска, к делу подключилась полиция, но до поисков вандалов дело не дошло — основной участник "действа" сам явился в отделение, причем в присутствии адвоката. В содеянном он признался, однако приносить извинения отказался. Его приятелей — а все участники "действа" являются студентами колледжа — к делу пока что не привлекли.

Проверка еще не завершена, но если инцидент будет классифицирован как вандализм, то подозреваемым может грозить либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.