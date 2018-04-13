Российские баскетболистки Мусина и Вадеева задрафтованы клубами WNBA

Баскетболистки сборной России Раиса Мусина и Мария Вадеева выбраны американскими клубами на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ТАСС.

Выступающая на данный момент за УГМК Мусина во втором раунде драфта получила девятый номер от клуба "Финикс Меркьюри". В то же время Вадеева, которая выступает за курское "Динамо", в первом раунде была выбрана под 11 номером клубом "Лос-Анджелес Спаркс".

Отметим, что обе россиянки являются чемпионками мира в составе сборной России для спортсменок, возраст которых не превышает 19 лет. Титул сильнейших баскетболисток они завоевали в 2017 году в финальном матче против США (86:82), и именно Мусина стала одной из героинь финала, набрав 33 очка.