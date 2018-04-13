Футболист ЦСКА Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы

Защитник футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин по итогам четвертьфинального матча Лиги Европы с лондонским "Арсеналом" вошел в символическую сборную лучших игроков недели турнира. В ответной встрече с "канонирами" россиянин записал на свой счет голевой пас и забитый мяч, чем помог своей команде сыграть вничью с подопечными Арсена Венгера.(2:2). Об этом сообщает официальный Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Гол + пас 💪 Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин попал в Команду недели #ЛигаЕвропы 👏 pic.twitter.com/Eu3XnilzeH — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 апреля 2018 г.

Компанию по Команде недели Набабкину составили голкипер Руй Патрисиу ("Спортинг"), защитники Себастьян Коатес ("Спортинг"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Хироки Сакаи ("Марсель"), полузащитники Димитри Пайет ("Марсель"), Мохаммед Эльнени ("Арсенал"), Амаду Айдара ("РБ Зальцбург"), Флорьян Товен ("Марсель"), а также нападающие Фредди Монтеро ("Спортинг") и Дэнни Уэлбэк ("Арсенал").