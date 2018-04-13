Военнослужащие потеряли танк Т-72 на дороге в Хабаровском крае

На трассе Хабаровск — Владивосток съехавший в кювет КамАЗ потерял танк Т-72, который слетел с прицепа и перевернулся на башню. Оказавшиеся рядом водители сняли последствия необычного ДТП.

"На войну торопились, танк потеряли!" — с усмешкой отметил один из очевидцев.

Инцидент произошел утром 13 апреля близ самого южного города Хабаровского края — Бикина, где дислоцируется воинская часть 5-й армии ВС РФ. Военнослужащие перевозили несколько танков, но по неустановленной пока причине водитель одного из тралов не совладал с управлением и вылетел с проезжей части. КамАЗ улетел в кювет, по пути "сбросив" Т-72 — танк перевернулся и замер гусеницами в небо.

В пресс-службе Восточного военного округа изданию Vl.ru сообщили, что никто из военнослужащих в результате ДТП не пострадал. Танк подняли и доставили на базу в целости и сохранности, а вот грузовик получил повреждения.