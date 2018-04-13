Футболисты сборной Катара сыграют на Кубке Америки

Футбольная команда Катара, страны-организатора чемпионата мира 2022 года, приняла приглашение принять участие в предстоящем в 2019 году розыгрыше Кубка Америки. Турнир пройдет в Бразилии и в нем по традиции играют 10 сборных стран Южной Америки и приглашенные команды.

Глава Катарской футбольной ассоциации Хамад бин Ахмед Аль-Тани подтвердил в ходе конгресса Южноамериканской конфедерации футбола, что катарцы приедут на Copa América, сообщает Чемпионат.Ru. Предполагается также, что в Кубке Америки-2019 примут участие сборные Мексики, Китая и Японии. Два места в турнире пока свободны.

В 2016 году в Кубке Америки, который был посвящён столетию КОНМЕБОЛ, помимо 10 команд Южной Америки принимали участие шесть сборных Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна — США, Мексики, Коста-Рики, Ямайки, Гаити и Панамы.