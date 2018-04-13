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13 апреля 201814:29 Андрей Ященко

Матч ЦСКА и "Арсенала" прошел без эксцессов: чем пугали английских болельщиков?

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Столичная полиция не зафиксировала грубых нарушений во время футбольного матча ЦСКА и лондонского "Арсенала". Игра прошла на домашнем поле армейцев и завершилась вничью со счетом 2:2. Как встретила российская столица английских фанатов? И какие мифы о Москве ходят у них на родине?

За безопасностью на ближайших к стадиону улицах перед ключевым матчем Лиги Европы следили полторы тысячи полицейских и бойцов Росгвардии, а также конные патрули.

Такие масштабные игры, как встреча ЦСКА и "Арсенала", которые собирают десятки тысяч болельщиков, — серьезная проверка не только надежности служб безопасности, но и нервов местных жителей.

"Когда на стадионе идет игра, звук настолько громкий, что люди даже при закрытых окнах не могут нормально находиться в своих квартирах. Были случаи вандализма. В прошлом году отрывали зеркала автомобилей. Особенно когда проигрывает ЦСКА!" — рассказывает Александр Афанасьев.

Чтобы тысячи болельщиков могли спокойно дойти от станций метро и Московского центрального кольца к стадиону, частично перекрыли движение по 3-й Песчаной улице и проезду Березовой рощи.

Команда "Арсенала" перед матчем прогулялась по улицам Москвы. Игроки легендарного клуба прилетели на ответный матч Лиги Европы. На прошлой неделе ЦСКА в Лондоне проиграл с разгромным счетом 4:1.

Британская пресса своих болельщиков к поездке в Россию начала готовить заранее. Гостей чемпионата мира пугают агрессивными русскими фанатами и странными законами. Например, что нужно везде носить с собой паспорт и тщательно следить за чистотой номера на машине. Но это еще не все.

— Довольно странное правило: одежда, которая находится в непосредственном контакте с кожей, должна содержать в себе как минимум шесть процентов хлопка, в противном случае продажа данной продукции будет запрещена.

Сами британские фанаты вникать в стандарты кружевного белья не стали, а решили сконцентрироваться на игре.

— Мы спокойные ребята, смотрим игру и наслаждаемся обстановкой. Мы чувствуем себя спокойно, уверены, что все будет хорошо.

Уверенность гостей подтверждают и хозяева.

— Тут не было стычек, мы весь день по городу гуляем, все спокойно. Видели пару болельщиков — ничего, спокойно прошли.

Матч вызвал настоящий ажиотаж: 30-тысячный стадион забит до отказа. Это рекорд посещаемости новой арены армейцев, и почти все зрители — болельщики ЦСКА.

Поддержать "Арсенал" прилетели всего две сотни человек. Британские болельщики оказались приятно удивлены приемом: мифы о страшных русских фанатах не подтвердились.

— Русские фанаты хорошие — страсть, страсть в сердце!
— Нет агрессии?
— Нет, нет! Все хорошо! Россия, Англия, Италия, Испания — везде хорошие фанаты!

Первый гол забили армейцы, затем еще один. Но в итоге "Арсенал" смог сравнять счет. ЦСКА покидает Лигу Европы.

Текст: "Вести-Москва"

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