Лавров: есть доказательства, что химатака в Думе была постановкой спецслужб одной русофобской страны

Россия располагает неопровержимыми доказательствами того, что химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых ряда русофобской кампании", — подчеркнул Лавров.

По его словам, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехали в Сирию "не очень быстро, без чрезмерного энтузиазма" и только под давлением России и Сирии. В субботу утром они должны прибыть в Дамаск. Москва рассчитывает на то, что они без промедления поедут в Думу. Лавров напомнил, что российские специалисты не обнаружили там никаких подтверждений применения химического оружия.

Ранее Запад обвинил сирийские власти в применении в городе Дума в Восточной Гуте бочковых бомб, в которых содержались химические отравляющие вещества. Информацию об этом распространила неправительственная организация "Белые каски". По их данным, в результате применения химоружия погибли до 70 человек, около 100 пострадали. Дамаск эту информацию категорически опроверг.

9 апреля президент США Дональд Трамп в своем Twitter фактически объявил в Сирии ракетную тревогу. Однако через полчаса передумал и предложил России сотрудничать и прекратить гонку вооружений. На следующий день он заявил, что никогда не говорил, когда именно будет нанесен удар по Сирии – "может, очень скоро, а может и совсем не скоро".

В Дамаске призвали миссию ОЗХО прибыть в Сирию как можно скорее, напоминает "Интерфакс". Постпредство РФ при ОЗХО, со своей стороны, призвало Технический секретариат организации "срочно направить экспертов из миссии по установлению фактов в Сирию для того, чтобы прояснить все детали этого инцидента". Генсек ООН Антониу Гуттериш также призвал провести основательное расследование. "Это требует тщательного беспрепятственного расследования ОЗХО, без каких-либо ограничений", — сказал Гутерриш.