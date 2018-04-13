Авария с автобусом в Подмосковье: состояние двух пострадавших детей улучшилось

Состояние двоих детей, доставленных в Москву после аварии на Малом бетонном кольце, улучшилось. Сейчас они находятся в больнице имени Сперанского. Их жизни ничто не угрожает. Еще четверо пострадавших остаются в подмосковных клиниках.

"По состоянию на 10 утра в Пушкинской районной больнице остается один пострадавший, это взрослый пациент, состояние — средней степени тяжести. Остальные пострадавшие после оказания им медицинской помощи переведены для дальнейшего наблюдения и долечивания в Клинскую районную больницу по месту жительства", — рассказал заместитель главного врача Пушкинской районной больницы Александр Аверин.

Лобовое столкновение экскурсионного автобуса и легковой машины произошло накануне возле поселка Царево. Водитель ВАЗа погиб на месте. Автобус вылетел в кювет и перевернулся, в нем пострадали 13 человек.

Возбуждено уголовное дело. Задержан директор компании в Твери, которой принадлежит автобус. Изъяты все документы, связанные с эксплуатацией транспортного средства. Делом занимается Следственный комитет.