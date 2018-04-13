ММА. Забит Магомедшарипов выиграл бой со сломанной рукой

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, который участвовал в турнире американской Лиги UFC, получил перелом руки непосредственно перед поединком. Однако он вышел ан бой с Кайлом Бочняком и сумел выиграть у своего соперника по очкам.

"За полчаса перед боем я начал работать на лапах и попал прямо в локоть, — цитирует Магомедшарипова MMA Hour. – Почувствовал, что перелом или трещина, но не стал ничего говорить тренеру, чтобы он не беспокоился. Но в бою я не мог сжимать правую руку в кулак и бить справа. Я не стал говорить об этом никому, потому что выглядело бы так, будто тренер виноват".

По словам российского бойца, он решил сказать, что получил травму в бою: "Но тренер рассказал, что я травмировался в раздевалке". При этом накануне боя в раздевалке была комиссия UFC, которая могла бы в случае обнаружения травмы, снять россиянина с боя. Забит признался, что было больно, но он терпел.

В итоге Магомедшарипов победил Бочняка по очкам Кайла. "Сейчас не могу сказать, смог бы я финишировать [отправить в нокаут, — прим. ред.] Бочняка или нет. Но если бы не травма, мог показать себя лучше, мог бы более качественно контролировать Кайла в партере", — признался Магомедшарипов.