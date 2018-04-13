Россия готова к контактам с США и ЕС

В Москве надеются, что российско-американские контакты продолжатся, когда Госдеп США станет работоспособным.

"Причем это должны быть контакты между дипломатами, это значит, что необходимо использовать дипломатические методы, каковы не включают в себя ультиматумы и угрозы", — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на брифинге перед журналистами. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

Отвечая на вопрос, как сейчас стороны контактируют по Сирии, министр отметил, что переговоры ведутся по остающимся не замороженными каналам связи.

"Что касается каналов, то, если брать каналы, которые остались, а это периодические разговоры президентов и достаточно регулярные каналы по линии военных, то они в этом формате, в этих рамках используются", — рассказал Лавров.

"Мы всегда к такого рода контактам открыты, они позволяют лучше друг друга понять", — подчеркнул руководитель МИД России.

Министр также напомнил о готовности России взаимодействовать с Европейским союзом в решении актуальных региональных и международных проблем.

"У нас есть общие интересы в борьбе с терроризмом, с незаконной миграцией, с наркотрафиком. Мы будем готовы к такой работе в той степени, в которой к этому будут готовы сами европейцы", — отметил Сергей Лавров.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что сейчас европейские страны, в частности, Германия и Франция, заявляя о необходимости давления на Россию, забывают о суверенитете и здравом смысле.

"Сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой "старшего брата", — написала она на своей страничке в Facebook.