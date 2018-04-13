Погода на выходные: антициклон весну не отпустит

В большинстве регионов европейской части России обширный теплый антициклон удержит весеннюю погоду со среднесуточной температурой воздуха близкой к климатической норме. Исключением будут восточные регионы Русского Севера и Предуралье: сюда северные ветры в тыловой части сибирского циклона принесут холодный воздух из акватории Северного ледовитого океана.

Как сообщает Центр погоды ФОБОС, в Москве и области характер погоды сохранится весенним, будет солнечно, тихо и без осадков. Температура днем субботу в столице и области ожидается около 15 градусов тепла, в воскресенье — до плюс 19. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений близких к нулю, в некоторых районах Подмосковья и мегаполиса не исключены, так называемые, утренники — непродолжительные ночные заморозки на почве, которые исчезают на рассвете, с первыми лучами солнца.

По-весеннему теплыми и солнечными и безветренными будут выходные и в Санкт-Петербурге. В воскресенье со стороны Финского залива к Северной столице приблизится атмосферный фронт, но он проявит себя только плотными облаками. В дневные часы температура не выйдет из пределов 12-15 градусов выше нуля, по ночам будет опускаться до минус 1 – плюс 2.

В восточных регионах Русского севера похолодает, пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя с мокрым снегом, усилится до 10-15 метров в секунду северный ветер, на востоке будет по-весеннему тепло и солнечно. В Сыктывкаре в субботу до плюс 12 и без осадков, в воскресенье временами дождь с мокрым снегом и не выше 6 градусов тепла, в Мурманске без существенных осадков в дневные часы – ноль – плюс 2. В Архангельске в субботу – плюс 7-9, в воскресенье не выше 3, возможны небольшие осадки.

На Верхней Волге немного похолодает, в Среднем Поволжье тёплый воздух удержит свои позиции. В Кирове в субботу – 5-7 градусов выше нуля, в воскресенье – 3-5, пройдет небольшой дождь. В Пензе и Саратове солнечно, в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 12-14 градусов.

На Юге страны в центре мощного обширного теплого антициклона будет малооблачно, тепло и сухо, небольшие кратковременные дожди возможны в горных районах. В Ставрополе и в Ростове-на-Дону – 19-22 тепла, в Симферополе – плюс 18-20, в Нальчике – 11-13 тепла, возможен кратковременный дождь.

В Уральском регионе в тыловой части циклона будет облачно, ветрено и холодно, местами пройдут осадки. В Екатеринбурге – 3-6 градусов выше нуля, в Тюмени – 2-5, в Челябинске – 7-9, обойдется без существенных осадков.

На юге Сибири в тыловой части циклона не по-весеннему холодно, местами пройдут осадки. В Омске и Новосибирске и Красноярске – плюс 1-4.

На западе Прибайкалья в зоне атмосферного фронта будет облачно, местами возможен небольшой дождь, в Забайкалье обойдется без существенных осадков. В Иркутске – плюс 12-14, в Улан-Удэ и в Чите – 16-18.

На юге и востоке Дальнего Востока погоду будет определять циклон с центром над Японскими островами. Будет облачно, местами пройдут осадки. В Южно-Сахалинске – 4-7 градусов выше нуля осадки, в Хабаровске — около 10, временами дождь, во Владивостоке — около 5 и тоже дождливо.