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13 апреля 201814:12

Владелец "пожилой" "Волги" устроил взбучку водителю BMW в Симферополе. Видео

Youtube/вика жмакина

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Очевидец запечатлел на видео дорожный конфликт, произошедший на днях на пересечении улиц Чехова и Севастопольской в Симферополе.

 

На записи видно, что водитель BMW читает нотацию владельцу "Газ-24", очевидно разъясняя неправоту поведения последнего.

После этого мужчина направился в сторону своего кроссовера, однако водитель "Волги", явно возмущенный услышанным, вооружился палкой и атаковал оппонента и его транспортное средства, которым досталось несколько ударов на двоих.

Что не поделили водители и чем закончилось противостояние – неизвестно.

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