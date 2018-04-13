Пескову неизвестна дальнейшая судьба Лаврова

Президент России Владимир Путин пока не принимал кадровых решений, в том числе и в отношении министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на просьбу прокомментировать информацию "Коммерсанта" о том, что Лавров сохранит свой пост.

Песков добавил, что как только будут приняты решения по кабинету министров, всех проинформируют соответствующим образом, передает ТАСС.