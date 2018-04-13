Денис Лебедев: мне нужен промежуточный бой перед поединком с чемпионом WBSS

Российский боксер Денис Лебедев сообщил о том, что намерен провести промежуточный бой в преддверии поединка с чемпионом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Тяжеловес из России признался, что сразу выходить на бой против победителя суперсерии будет означать его поражение.

"Мы попросим у руководителей Всемирной боксерской ассоциации (WBA) разрешение на проведение промежуточного боя, потому что я год не боксировал, – приводит слова Лебедева РИА Новости. – Выходить на ринг с победителем суперсерии сейчас является не самой хорошей идеей – шансов на победу будет не так много. Не в моих правилах выходить на бой просто так".

"Даже если в WBA нам не дадут одобрение, то я проведу неофициальный бой. Оппонент у меня уже есть – он давно хотел со мной сразиться. Я предложу ему и если он согласится – будет здорово. И не смотря на неофициальность боя, мы устроим его при зрителях и с призовым фондом".

Напомним, что за титул чемпиона WBSS сразятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. Этот поединок состоится летом.