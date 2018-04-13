Родилась в коньках? Горячий лед Татьяны Тарасовой и ее легендарного отца

Легендарные звезды льда — отец и дочь – Анатолий и Татьяна Тарасовы и сами блистали, и воспитали и выпустили в спортивный мир целое созвездие спортсменов. Ученики Тарасовой завоевали больше 50 золотых медалей.

Успехи самой же Тарасовой строгий отец оценил только после пятой выигранной Олимпиады. "Здравствуй, коллега!" – сказал тогда он, что было из его уст величайшей похвалой.

На коньки ее поставили уже в 4 года, хотя в юности Татьяна мечтала стать актрисой и поступить в ГИТИС. Но отец заявил: в их семье артистов не было и никогда не будет. "Иди на каток, там ты будешь счастлива", – сказал 19-летней дочери легендарный отец.

Однако с театром судьба ее все-таки свела. Первым мужем Тарасовой стал сын известного актера Евгения Самойлова Алексей. Сама она теперь говорит, что вышла замуж не только за него, но и за театр "Современник", в который влюбилась.

Жить в этой известной семье юной Татьяне было очень интересно. Тогда же она познакомилась и с Олегом Павловичем Табаковым, дружба с которым длилась все годы вплоть до смерти актера, которую Тарасова очень тяжело переживала.

Тогда же, в юности, Татьяна, которой было 22 года, поняла, что ее спортивный режим и образ жизни театральной семьи совмещать крайне сложно: она не может ложиться в шесть утра, ведь в это время ей нужно уже быть на льду.

Татьяна выбрала профессию, но, несмотря на развод, с первым мужем они много лет сохраняют дружеские отношения.

О втором браке, который закончился трагически, Татьяна Анатольевна старается не вспоминать. Известно только, что он умер в 29 лет.

А в 32 года Тарасова при крайне странных обстоятельствах познакомилась с музыкантом – пианистом Владимиром Крайневым. Они познакомились у доме подруги Татьяны, куда она пришла после гадалки.

Та предсказала ей жизнь как за каменной стеной с невысоким мужчиной. Так и получилось. Они сразу поженились. Анатолий Тарасов просто обожал своего веселого, остроумного и образованного зятя, а Владимир Крайнев был единственным из мужей Тарасовой, кто принимал и уважал работу Татьяны, на которой она пропадала день и ночь. Вместе они прожили 33 года, до самой его смерти.

Детей у них не было, да и Татьяна Анатольевна предпочитает об этом не думать. "Что жалеть о том, чего нет. Я помогаю людям, которые встретились на моем пути, люблю внуков Гали. Я все время на катке с ребятами", – говорит в программе "Судьба человека" Татьяна Тарасова.

По ее словам, тренерская работа стала главным делом всей ее жизни. И как ту вновь не вспомнить пусть строгого, но мудрого отца, который после травмы на льду отправил 19-летнюю Татьяну Тарасову работать тренером, и уже в 21 год она выпустила в мир первых победителей чемпионата СССР.

О том, какая атмосфера царила в этой легендарной семье, как воспитывал отец маленькую Таню, о том, как она воспитывала своих "птенцов", а также о том, что думает о фильме "Легенда №17", в котором Олег Меньшиков сыграл Анатолия Тарасова, Татьяна Анатольевна рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".