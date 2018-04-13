Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа

В пятницу, 20 апреля, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоится необычный концерт: знаменитый актер театра и кино Дмитрий Назаров и лауреат международных конкурсов органист Константин Волостнов представят музыкально-драматическую композицию "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова.

Мероприятие состоится в рамках цикла вечеров "Магия музыки. Магия слова", который предлагает новые прочтения литературных шедевров. На этот раз текст романа "Мастер и Маргарита" будут сопровождать органные сочинения Баха, Шумана, Листа, Вагнера, Франка, Алена и других авторов. Особую атмосферу романа призваны создать световые инсталляции.

Дмитрий Назаров – актер театра и кино, телеведущий, народный артист России, лауреат премии "Чайка" за лучшую мужскую роль сезона "Маска Zorro" (2005, спектакль "Лес"). C 1980 по 1995 год служил в Малом театре, затем в театре "Сфера" и Театре Российской армии. С 2002 года – актер МХТ имени Чехова. В театре Назаровым было создано множество запоминающихся образов, а телевизионные проекты с его участием пользуются неизменной популярностью.

Константин Волостнов – органист, победитель международных конкурсов и постоянный участник фестивалей, первый в истории Высшей школы музыки Штутгарта аспирант-органист, получивший диплом "с отличием". В настоящее время преподает в Московской государственной консерватории имени Чайковского, концертирует в городах России, Европы, США и Канады. Выступал под руководством таких дирижеров как Владимир Юровский, Кент Нагано, Александр Лазарев, Владимир Ашкенази и Михаил Плетнев.

Начало концерта – в 19:00, 20 апреля, Светлановский зал ММДМ.