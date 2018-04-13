6 погибших, 22 раненых: в Болгарии автобус перевернулся, столкнувшись с машиной

В Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем шесть человек погибли, еще 22 пострадали в пятницу, передает ТАСС.

Как сообщил главный комиссар МВД Младен Маринов, ДТП произошло на 27 км автомагистрали "Фракия" около 11:20 (время совпадает с московским).

По предварительным данным, после столкновения с легковым автомобилем, автобус съехал с автомагистрали и перевернулся. На месте происшествия погибли шесть человек, 22 получили травмы и были доставлены в больницы Софии. Инцидент с автобусом произошел на 27 км. Полиция работает на месте трагедии, личности погибших и пострадавших выясняются.

Как сообщалось ранее, 13 апреля во Франции в результате аварии с участием автобуса шестнадцать человек получили травмы.