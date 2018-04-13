Чужие авантюры: Германия призвала повысить давление на Россию

Запад должен повысить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химической атаки в Сирии и действовать одним фронтом.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, находящийся с визитом в Брюсселе.

По его словам, западные страны должны выступать против РФ единым фронтом, с целью повышения политического и экономического давления на нее.

Маас заявил, что химическая атака в районе сирийского города Дума, (приписываемая правительственным силам), не должна остаться без последствий.

Комментируя его выступление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написала на своей странице в Facebook, что Берлин руководствуется не здравым смыслом, а чужими авантюрами.

По ее мнению, из-за вето России в Совете Безопасности ООН неоднократно предотвращались кровавые событий в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

"Сейчас Германия и Франция, забыв о своём внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой "старшего брата", — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в другие времена именно принципиальность Москвы помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность.

"Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэквокала", — констатировала дипломат.