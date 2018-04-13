Бессеберг не сдается: глава IBU против руководства WADA

Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, который временно сложил с себя полномочия главы IBU, считает, что в число инициаторов расследование против него входят влиятельные чиновники Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Я слышал, что в число тех, кто инициировал расследование, входят люди из WADA, — цитирует Бессеберга телеканал Russia Today. – Подозреваю, что они в отчаянной ситуации. У них есть единственный свидетель — Григорий Родченков. Но, насколько я знаю, на практике они не смогли дисквалифицировать ни одного спортсмена из тысячи подозреваемых".

Чиновник IBU отметил, что если есть какие-то основания, то следует обращаться в суд напрямую, а не угрожать через прессу: "Они говорят, что если федерации не начнут действовать, они пойдут с делами в Спортивный арбитражный суд (CAS). Мне кажется, что они начинают паниковать. Проблема в том, что у них есть только Родченков, и становится ясно, что ему сложно верить".

При этом некоторое время назад Бессеберг заявил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков систематически манипулировал пробами российских атлетов вопреки действиям министерства спорта и Олимпийского комитета России.