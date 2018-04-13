Библиотека, архив и музей: новый Дом русского зарубежья достроен

Строительство нового здания Дома русского зарубежья полностью завершено. Просторный четырехэтажный особняк вырос по соседству с действующим центром на Таганке. Теперь это будет единый музейно-выставочный комплекс, посвященный жизни и творчеству наших соотечественников за границей. Когда ждать открытия?

Фасад из панелей-хамелеонов — они переливаются разными цветами на солнце. Это первое, что бросается в глаза при виде нового здания с улицы Нижняя Радищевская. Внутри пока пусто. Идет подготовка к первой масштабной экспозиции, посвященной основателю Дома русского зарубежья Александру Солженицыну.

На подготовку к выставке, посвященной 100-летию со дня рождения писателя Солженицына, научные сотрудники взяли почти полгода. Экспозиция откроется в декабре. Тогда же свои двери для посетителей распахнет новое здание дома Русского зарубежья.

Построенное с нуля здание — это четыре этажа с подземным уровнем. На пяти тысячах квадратных метров — выставочные павильоны, библиотека, концертный зал-трансформер, который можно переделать под любое мероприятие.

"Надеюсь, что к столетию Александра Исаевича этот дом распахнет двери для посетителей. Будут созданы уникальные экспозиции, выставки. Это, конечно, будет новым культурным центром притяжения как москвичей, гостей столицы, так и наших гостей из-за рубежа, наших соотечественников", — уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

Старое здание Дома русского зарубежья реконструировали. Теперь внутри — помещения для исследовательской деятельности. Научным сотрудникам есть над чем работать: фонды продолжают пополняться. Газеты и журналы, аудио- и видеозаписи, книги, когда-то запрещенные в Советском Союзе — все это начал собирать Солженицын, вернувшись из своей зарубежной ссылки. Больше тысячи рукописей ему отправили друзья-эмигранты.

Дом русского зарубежья будет органично сочетать в себе функции архива, библиотеки и музея. Но главное — укреплять и развивать связи с соотечественниками, которые оказались за пределами России.