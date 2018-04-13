Сергей Сироткин: доволен личным и командным прогрессом

Российский пилот Williams Сергей Сироткин поделился своими впечатлениями после пятничных практик "Формулы-1". Третий этап "Королевских гонок" состоится в Китае на трассе "Шанхай". По итогам двух прокатов россиянин показал 15 и 16 время.

"Наша машина является не самой быстрой. Нам тяжело, однако мы и не ждали, что будет легко, — приводит слова Сироткина Спорт24.Ru со ссылкой на пресс-службу команды. – Мы в курсе своего положения, и знаем, что предстоит проделать еще много работы. Мы пробовали несколько интересных вещей на тренировках и работаем хорошо".

"Длинные отрезки получались достаточно суматошными из-за трафика и дождя. Поэтому все вышло не самым лучшим образом. Однако лично я остался вполне доволен нашим прогрессом. В квалификации и гонке все может сложиться иначе, но я доволен тем прогрессом, которые продемонстрировал я и команда".

Напомним, что третий этап "Формулы-1" состоится 15 апреля.