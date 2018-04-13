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13 апреля 201817:17

Путин призвал защитить сотрудников предприятий-банкротов

EPA

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Права на выплаты зарплат тем, кто попал в трудное положение после банкротства предприятий, должны быть обеспечены. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

По словам Шмакова, при банкротстве предприятий выплату зарплаты передвигают на последнее место, в результате тысячи людей, бывших сотрудников обанкротившихся предприятий, годами не могут получить деньги, которые заработали.

В ответ Путин предложил "продумать, с правительством поговорить и вашими специалистами еще раз проконсультироваться, посмотреть на эту очередность". Права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, должны быть обеспечены, подчеркнул глава государства, сообщает "Интерфакс".

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