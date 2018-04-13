В Китае автомобилисты протестуют против блокировки приложения с мемами

Власти Китая заблокировали популярное приложение Neihan Duanzi с шутками и мемами, объяснив это плохим чувством юмора авторов программы. Автомобилисты устроили акцию протеста в поддержку авторов Neihan Duanzi. Они сигналят на улицах особой комбинацией звуков, сообщает NY Times.

Особый сигнал в поддержку юмористического приложения звучит так: нужно дать гудок, сделать паузу, а потом "бибикнуть" еще два раза. Впрочем, такой способ протеста в Китае тоже запрещен.

Власти уже допрашивают тех, кто ведет себя на дороге излишне громко. В некоторых городах Китая даже вывесили знаки, которые запрещают "неуместное гудение".

Нарушителям грозит штраф в размере 100 юаней (около 16 долларов США). Тем не менее, фанаты приложения не отступают.

Более 40 автомобилей припарковались в одном месте и начали гудеть. Полиция готовится их разгонять, поклонники юмора готовятся к новым репрессиям.