Футболист "Зенита" Паредес заинтересовал "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник питерского "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес в ближайшее траснферное окно может пополнить английский "Манчестер Юнайтед". При этом сам футболист заявил, что на данный момент сосредоточен исключительно на выступлениях за клуб из Северной столицы. Об интересе со стороны "манкунианцев" сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Sports Illustrated.

Паредес стал игроком "Зенита" летом 2017 года. 23-летний аргентинец принял участие в 33 матчах, забил пять голов и заработал 13 желтых карточек. Срок его соглашения с "сине-бело-голубыми" рассчитан на пять лет, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".