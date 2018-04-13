Минобороны РФ: химатака в Думе – постановка с целью спровоцировать США на удар по Дамаску

Химическая атака в сирийском городе Дума – это провокация, организованная только для того, чтобы Штаты могли нанести удар по правительству Арабской Республики. Пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков напомнил, что есть всего одно доказательство применения отравляющих веществ – это видеозапись, снятая в одной из больниц города. Однако у российских военных есть доказательства, что этот ролик – постановка.

Два свидетеля провокации, причем оба имеют медицинское образование, рассказали, что все "пострадавшие" от химического оружия не имели никаких признаков отравления. Однако какие-то неизвестные люди обливали их водой, кричали, что они заражены и одновременно снимали все это на видеокамеры.

Кроме того, Министерство обороны РФ знает, что Великобритания оказывала давление на печально известную гуманитарную организацию "Белые каски". С 3 по 6 апреля боевики запрещенной в России группировки "Джейш аль-Ислам" должны были обстрелять правительственные войска и вынудить их открыть ответный огонь. Тогда-то липовые спасатели и организовали провокацию, заявил Конашенков.

Пресс-секретарь военного ведомства уточнил, что сейчас в Восточную Гуту направлена группа специалистов Организации по запрещению Химического оружия. Российские вооруженные силы помогут обеспечить ее безопасность и свободный проход в пригород Дамаска. Объективное расследование химической атаки позволит снизить градус напряжения в регионе и поддержать мир.

Отдельно представитель Министерства обороны остановился на ситуации в городе Ракка. По данным ВОЗ с начала октября прошлого года по конец февраля этого года на минах, самодельных бомбах и других боеприпасах подорвались несколько сотен мирных жителей. 660 человек были ранены, 130 погибли. Больше всех страдают дети и подростки.

На данный момент 70% Ракки буквально стерто с лица земли. В городе работают всего 2 больницы, которые просто не справляются с потоком раненых и больных. А эпидемиологическая обстановка все ближе к катастрофе. Под руинами разлагаются тысячи трупов.

Между тем в Восточной Гуте продолжает возрождаться мирная жизнь. Восстанавливается подача воды и электричества. Идут строительные работы. Мирные жители могут рассчитывать на медицинскую помощь. Помощь оказывает и российский Центр по примирению враждующих сторон. Его специалисты привези в пригород Дамаска 520 тонн продовольствия и 50 тонн воды.