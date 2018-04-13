Мартен Фуркад: надеюсь на лишение Устюгова золотой медали Олимпиады

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил надежду на то, что россиянина Евгения Устюгова лишат золотой медали Олимпийских игр-2010 в случае, если вина россиянина в нарушении антидопинговых правил будет доказана.

"Я был крайне удивлен масштабами вскрывшейся проблемы в Международном союзе биатлонистов (IBU), однако сейчас мне сложно что-то сказать на этот счет, потому что расследование только началось, – цитирует Фуркада Спортбокс.Ru со ссылкой на Le Monde. – Для спорта будет ужасом подтверждение всего этого. Что же до возможного получения золота в том масс-старте, то скажу, что я – вице-чемпион Игр в Ванкувере, имею серебряную медаль и очень горжусь этим. Я бы ни за что не променял цвет медали и эмоции того дня. Но если все это подтвердится, то я надеюсь, что Устюгова лишат золота. Правда, мне оно не принесет особой радости".

Ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что против Евгения Устюгова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже открыло дело. Его могут дисквалифицировать даже после завершения спортивной карьеры, о котором он объявил еще в 2014 году.