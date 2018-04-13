В аэропорту Мюнхена задержали 76-летнюю колясочницу из России

В мюнхенском аэропорту задержана пожилая женщина-инвалид из России. Известно, что задержанная передвигается в инвалидном кресле. По словам ее родственников, женщину отвезли "в какую-то клетку" в аэропорту.

Как уточняет РИА Новости, установлено, что 76-летняя Эльмира Асланян была задержана в терминале 1 при вылете из Мюнхена. По словам ее родственников, в качестве причины задержания был предъявлен следующий факт: якобы несколько лет назад при въезде в Германию женщина заявляла, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой. Подробности задержания пока неизвестны.