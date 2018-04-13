Запад велел своим "бородатым питомцам" идти в наступление после ударов по Сирии

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Конфликт в Сирии 13 минут назад
Запад велел своим "бородатым питомцам" идти в наступление после ударов по СирииЧитайте нас в Telegram
России точно известно, что главарям вооруженных группировок в Сирии даны приказы начать наступление на позиции правительственных сил в случае, если США и их союзники нанесут удары по ближневосточной стране в ответ на неподтвержденную химическую атаку.
Как передает ТАСС, об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по Сирии.
Он подчеркнул, что США и их союзники столкнутся с неприятным разговором о ситуации в блокированных террористами населенных пунктах Эль-Фуа и Кефрая после того, как боевики были выведены из района Восточная Гута под Дамаском после напряженных переговоров при содействии России.
"Вы опечалены тем, что ваши бородатые питомцы отправились в бесплатное туристическое путешествие по Сирии", — обращаясь к делегациям западных стран, сказал Небензя.
Он подчеркнул, что представители стран Запада потеряли возможность на каждом углу кричать о сотнях тысяч людей в осажденной Восточной Гуте. Теперь им нужно помогать обустраивать нормальные условия жизни, но по словам постоянного представителя России, "вам это уже неинтересно, потому что территория теперь контролируется правительством".
Небензя отметил, что это не показывается в западных СМИ и подчеркнул, что коалиции придется ответить за разрушенную Ракку.
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