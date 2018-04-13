Sky News отключил от эфира генерала Шоу, указавшего на бессмысленность химатак для Асада

Британский телеканал Sky News прервал беседу с экс-командующим подразделения ВС Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу. Это произошло после того, как генерал указал на то, что у правительственных войск Сирии не было мотива для осуществления химатаки в Думе.

По словам Шоу, правительственные вооруженные силы Сирии делают значительные успехи в борьбе с террористическими и радикальными группировками, и поэтому у официального Дамаска нет поводов к осуществлению химатаки. "Я полагаю, что мы кое-что упускаем из вида, — цитирует Шоу РИА Новости, — а именно — какой же мотив мог толкнуть Сирию на химическую атаку в это время и в этом месте. Сирийцы ведь побеждают".

После этого генерал Шоу напомнил о заявлении в конгрессе о том, что "Асад выиграл эту войну, и нам надо это принять", а также о публикации президента США в Twitter о скорой победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) и последующем уходе американцев из Сирии. "И вдруг мы получаем химическую атаку ...", — продолжил он, однако ведущая не дала Джонатану Шоу закончить мысль.

Ранее в пятницу этот же канал бездоказательно обвинил Россию в слежке за Сергеем и Юлией Скрипаль, которые были отравлены в Солсбери 4 марта.