Футболист "ПСЖ" Неймар обещает вернуться в игру через месяц

Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар может полностью оправиться от полученной травмы уже через месяц. Об этом сообщил сам бразилец, а позже информацию подтвердил и наставник парижского клуба Унаи Эмери.

"До восстановления от травмы мне остается еще месяц, – приводит слова Неймара "Спорт-экспресс" со ссылкой на ESPN. – Я делаю успехи и со мной все хорошо".

"Неймар в ближайшее время должен вернуться, поскольку итоги его обследования показали, что с ним все в порядке, –сказал Эмери. – Не исключено, что он получит шанс принять участие в матчах "ПСЖ".

Напомним, что 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" Неймар получил тяжелую травму – у него диагностировали растяжение связок голеностопного сустава. Предполагалось, что полное восстановление займет у футболиста до трех месяцев.