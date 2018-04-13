Комик Уилл Феррелл попал в серьезное ДТП

50-летний американский комедийный актер Уилл Феррелл попал в больницу после серьезного ДТП в калифорнийском округе Ориндж. Джип, в котором находился Феррелл, еще два пассажира и водитель, столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся, сообщает TMZ.

Очевидцы заявили, что женщина, сопровождавшая актера, получила тяжелые травмы. Машина, в которой ехали комик и его спутники, сильно покорежена, у нее выбиты все стекла.

Все пострадавшие госпитализированы, об их состоянии пока ничего не известно.