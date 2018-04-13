На автомобиле по Крымскому мосту можно будет проехать за 14-19 минут

Проехать по мосту в Крым с материковой части России в Крым на легковом автомобиле можно будет за 14-19 минут.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, разница в проезде по мосту, который насчитывает 19 километров, зависит от разрешенной скорости. Если 60 километров в час, то поездка составит 19 минут, если 90 километров в час, то быстрее – 14 минут.

Изначально движение автомобилей по Крымскому мосту было запланировано на декабрь 2018 года, но строители сообщили об опережении графика. Проезд для легковушек и автобусов будет открыт уже в мае.

Что касается грузовиков, то они начнут ездить в прежние сроки – в конце года.