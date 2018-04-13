"Ахмат" обыграл "Тосно" за счет гола Митришева

Матчем в Грозном стартовал 26-й тур чемпионата России по футболу. "Ахмат" с результатом 1:0 обыграл новичка премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области.

"Ахмат" проводил первый матч после смены тренера. Командой руководил Игорь Ледяхов. Грозненцы хотели порадовать нового тренера, но первый тайм не принес успеха ни одной из команд. Судьба матча решилась в начале второго тайма.

На 53 минуте полузащитник "Ахмата" Одисе Роши нашел в штрафной гостей Магомеда Митришева, который нанес точный удар с нескольких метров. Футболисты "Тосно" протестовали, посчитав, что Митришев находил в положение "вне игры". Но судья Сергей Иванов засчитал гол, который оказался единственным.

"Ахмат" прервал серию неудач и выиграл 1:0. Эта победа позволила грозненцам набрать 30 очков и подняться на девятое место. У "Тосно "осталось 24 очка. Клуб из Ленинградской области по-прежнему находится на предпоследнем 15 месте.