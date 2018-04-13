Момент смертельной аварии под Череповцом попал на видео

Притормозившая перед фурой легковушка вынудила водителя большегруза выехать на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, свидетельствуют обнародованные кадры с камеры регистратора, запечатлевшей смертельную аварию на 110-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. В результате ДТП погибли водитель и шестеро пассажиров направлявшейся из Великого Устюга в Череповец маршрутки.

Трагический инцидент произошел около 18:05 в пятницу, 13 апреля, вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области. На кадрах видно, как фура Volvo резко уходит влево, на встречную полосу, где в нее тут же врезается Volkswagen. Водитель грузовика, как он рассказал инспекторам, уходил от столкновения с притормозившей перед ним легковушкой, владелец которой намеревался повернуть налево.

Жертвами ДТП, помимо водителя микроавтобуса, стали еще один мужчина и пять женщин. Самая молодая из погибших — девушка 2000 года рождения, которую поначалу приняли за подростка. В больнице оказались 22-летняя девушка и 35-летняя женщина, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

"Это очень опытный водитель, нареканий к нему не было никогда, работал он очень давно", — рассказал о погибшем 47-летнем Сергее Маркове директор фирмы "Евролайн-Авто" Константин Карпенко, которому принадлежит Volkswagen.

В память о жертвах аварии 14 апреля в Вологодской области объявлен день траура.